Staffel 1Folge 1vom 06.04.2026
Künstlergespräch: Richard David PrechtJetzt kostenlos streamen
Künstlergespräche
Folge 1: Künstlergespräch: Richard David Precht
31 Min.Folge vom 06.04.2026
Der Philosoph und Autor Richard David Precht kritisiert in seinem Buch "Angststillstand" den Rückgang der Meinungsfreiheit. Im Gespräch erklärte er, warum provokative Kunst seiner Meinung nach selten geworden ist, warum er Konflikte mit der Psychologie hat und wie teuer seine juristischen Auseinandersetzungen sind. Bildquelle: ORF
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