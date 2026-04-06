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Künstlergespräche

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 06.04.2026
Künstlergespräch: Richard David Precht

Künstlergespräch: Richard David PrechtJetzt kostenlos streamen

Künstlergespräche

Folge 1: Künstlergespräch: Richard David Precht

31 Min.Folge vom 06.04.2026

Der Philosoph und Autor Richard David Precht kritisiert in seinem Buch "Angststillstand" den Rückgang der Meinungsfreiheit. Im Gespräch erklärte er, warum provokative Kunst seiner Meinung nach selten geworden ist, warum er Konflikte mit der Psychologie hat und wie teuer seine juristischen Auseinandersetzungen sind. Bildquelle: ORF

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