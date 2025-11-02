Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 02.11.2025
45 Min.Folge vom 02.11.2025

Die Installation „Untitled“ (Persian Rug) des steirischen Künstlers Martin Roth wird im Juni 2025 in Schloss Kalsdorf neu präsentiert – anlässlich seines Todestages. Obwohl Roths Wahlheimat New York war, wo er das Spannungsfeld zwischen Urbanität und Natur zu seinem zentralen Thema machte, fanden seine Werke auch in Österreich Beachtung. Trotz seiner kritischen Haltung gegenüber dem Kunstmarkt ist Roth dort nur wenig vertreten – ein Hinweis auf die komplexe Frage nach dem Wert von Kunst. Bildquelle: ORF/POPUP Film

ORF III
