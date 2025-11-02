Künstlerporträt Martin RothJetzt kostenlos streamen
Künstlerporträt Martin Roth
Folge 1: Künstlerporträt Martin Roth
45 Min.Folge vom 02.11.2025
Die Installation „Untitled“ (Persian Rug) des steirischen Künstlers Martin Roth wird im Juni 2025 in Schloss Kalsdorf neu präsentiert – anlässlich seines Todestages. Obwohl Roths Wahlheimat New York war, wo er das Spannungsfeld zwischen Urbanität und Natur zu seinem zentralen Thema machte, fanden seine Werke auch in Österreich Beachtung. Trotz seiner kritischen Haltung gegenüber dem Kunstmarkt ist Roth dort nur wenig vertreten – ein Hinweis auf die komplexe Frage nach dem Wert von Kunst. Bildquelle: ORF/POPUP Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Künstlerporträt Martin Roth
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0