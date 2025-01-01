Künstliche Musik - Die KI-Revolution im Pop
Megastars wie Billie Eilish, R.E.M., Katy Perry, Sam Smith und Nicki Minaj fürchten, dass ihre Stimmen ohne ihre Einwilligung für künstlich produzierte Hits verwendet werden können. Andere Musikschaffende wie Rania Kim und Grimes nützen die neuen Tools für ihre kreative Arbeit. Josua Waghubinger hat als ‚Butterbro’ den ersten von Künstlicher Intelligenz komponierten Hit in den deutschen Charts gelandet. In Südkorea feiert die virtuelle Girl-Band ‚IITERNITI’ mit ihren Videos Erfolge. Wie sieht es dabei mit den Urheberrechten aus? Womit sind Programme wie ‚Suno’ und ‚Udio’ trainiert worden? Hanna Langreder und Karsten Gravert analysieren in ihrer Doku den Status quo. Der Salzburger Musikproduzent Thomas Foster und die österreichische Sängerin Monika Ballwein kommen zu Wort. GEMA-Vorstandsvorsitzender Tobias Holzmüller, Komponist Moritz Eggert und Musiker Bruno Kramm beleuchten die Musik-Startups hinsichtlich der Urheberrechte.