Küstenwache
Folge 6: Tanz auf dem Meer
Nach einer Bademodenschau werden Maike, Dette und andere Amateur-Models zu einer Kreuzfahrt auf die Jacht von Willi Hanke eingeladen. Rolf Hohmann passt das natürlich überhaupt nicht: Er fürchtet, dass Dette das fröhliche Treiben an Bord nutzen wird, um sich an Maike heranzumachen. Der ausgelassene Ausflug der Models wird zum Horrortrip, als zwei Männer, die hilflos in ihrem Boot treiben, an Bord kommen: Fritz Peppenberger und Josef Lause, zwei entflohene Strafgefangene, haben ihren schwedischen Fluchthelfer kaltblütig ermordet, um mit seinem Boot über die Ostsee zu entkommen. Nun bringen sie Hankes Jacht in ihre Gewalt und nehmen die Passagiere als Geiseln. Nur Dettes Kaltblütigkeit ist es zu verdanken, dass die Küstenwache auf die Spur der gesuchten Straftäter kommt. Es gelingt ihm, einen Funkspruch an die Albatros abzusetzen und die Position des Schiffes mitzuteilen. Die Albatros kann die Jacht zwar schnell erreichen, aber der Crew von der Küstenwache sind die Hände gebunden: Peppenberger und Lause drohen, jede halbe Stunde eine der Geiseln zu erschießen, wenn Ehlers nicht ihren Anweisungen folgt. Es gibt nur eine Chance: Da die Kidnapper ohne erfahrenen Seemann niemals den Kurs nach Schweden finden, bietet Ehlers einen Geiselaustausch an. Rolf Hohmann meldet sich ohne Zögern für den gefährlichen Job.
