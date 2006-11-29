Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

Spiel mit dem Feuer

KultKrimiStaffel 10Folge 10vom 29.11.2006
Spiel mit dem Feuer

Küstenwache

Folge 10: Spiel mit dem Feuer

44 Min.Folge vom 29.11.2006Ab 12

Die "Albatros II" erreicht ein Fahndungsaufruf des BKA, mit Foto und Beschreibung des Gesuchten: Frank Tönz, ein Berufskrimineller, der sich auf Juwelenraub spezialisiert hat, ist aus dem Lübecker Gefängnis ausgebrochen. Für Kapitän Ehlers und die Crew besteht allerdings noch kein Grund zur Beunruhigung. Doch der skrupellose Tönz befindet sich bereits auf hoher See. Er hat Jens Laudrup, den Leiter eines Tauchclubs bei Neustadt, mit dessen Boot "Orpheus" gekidnappt und steuert Richtung "Kriegers Flak", einem geplanten Offshore-Windpark. Aber Laudrup, der sich nicht in seine Rolle als Opfer fügen will, versucht, trotz der Gefahr aktiv zu werden. Dann erhält die Neustädter Zentrale der Küstenwache einen Notruf von einem Boot auf der Ostsee.

