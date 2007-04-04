Küstenwache
Folge 20: Die letzte Beichte
Eine Segelyacht wurde überfallen. Die Mönche Bruder Paul, Bruder Dismas und Bruder Nepomuk waren auf der Fahrt nach Litauen, um dort einem Kinderheim Medikamente gegen Bronchitis und Asthma zu überbringen. Auf hoher See wurden sie von Maskierten ausgeraubt. Dabei wurde Bruder Paul durch einen Schuss in den Hals lebensgefährlich verwundet. Kapitän Ehlers und sein Team ermitteln im Umfeld des Großhändlers, der die Medikamente gespendet hatte. Dabei finden sie heraus, dass der für die Spende verantwortliche Mitarbeiter Tilmann Schulz selber hoch verschuldet ist. Offensichtlich hatte er sogar einen Steuerbetrug geplant, indem er seine Yacht ohne Papiere zum Verkauf anbot.
