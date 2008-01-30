Spiel von Liebe und TodJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Spiel von Liebe und Tod
Folge vom 30.01.2008
Auf hoher See und vor exklusivem Publikum gibt die berühmte Geigerin Sophie van Mar eine Probe ihrer Kunst. Die Gäste, unter ihnen auch Einsatzleiter Gruber, lauschen gebannt und applaudieren schließlich begeistert. Nach dem furiosen Finale wendet sich Sophie kurz ihren Gästen zu, zieht sich allerdings sehr bald zurück, um die kostbare und zugleich empfindliche Geige in ihren Koffer zurückzulegen. Plötzlich erlischt die Beleuchtung an Bord der Yacht. In der Dunkelheit ist ein unterdrückter Schrei, dann das Aufheulen eines Motors zu hören. Schnell steht fest: Sophie van Mar wurde entführt!
