Küstenwache
Folge 17: Die Abrechnung
44 Min.Folge vom 06.02.2008Ab 12
Dichter Nebel umhüllt die "Albatros II" und behindert die Sicht auf die ruhige See. Doch die Crew kann die Umgebung mit Hilfe ihrer elektronischen Geräte kontrollieren. Es herrscht wenig Verkehr auf der Ostsee. Plötzlich registriert Bootsfrau Johannson etwas Ungewöhnliches auf ihrem Monitor: neben einer Leuchttonne treibt ein menschlicher Körper im Wasser. Rasch macht sich ein Bergungstrupp auf den Weg, doch die elegant gekleidete Frau scheint bereits seit eigenen Stunden tot im Wasser zu treiben. Der Witwenehering verrät ihren Namen: Emilie Dethlefsen.
Küstenwache
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises