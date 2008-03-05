Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

Kurzschlusshandlung

KultKrimiStaffel 11Folge 21vom 05.03.2008
Kurzschlusshandlung

Küstenwache

Folge 21: Kurzschlusshandlung

44 Min.Folge vom 05.03.2008Ab 12

Kapitän Ehlers und Wolfgang Unterbauer nehmen gemeinsam mit Ehlers' Freundin Maya Lieven in Kalles Kneipe ein Feierabendbier. Die Stimmung ist ausgelassen, doch dann klingelt Ehlers' Handy. Das verzweifelte Schluchzen einer Frau ist zu hören: es ist Ida Blumenfeld, sein Patenkind. Die junge Frau befindet sich offensichtlich in höchster Lebensgefahr. Ralph, ihr Mann, hat sich betrunken und Ida unter Zwang mit auf seinem Kutter geschleppt. Jetzt bedroht er Ida, die sich ins Steuerhaus geflüchtet hat. Ehlers zögert keine Sekunde und rast mit einem Motorboot zur Hilfe. Auf dem Kutter kommt es schnell zu einem handfesten Streit zwischen den Männern, und nach einem Handgemenge geht Ralph schließlich über Bord.

