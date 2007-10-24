Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Dunkle Pläne

KultKrimiStaffel 11Folge 3vom 24.10.2007
Dunkle Pläne

Dunkle PläneJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 3: Dunkle Pläne

44 Min.Folge vom 24.10.2007Ab 12

Eine Yacht schaukelt in den Wellen der Ostsee. An Deck sitzt Marc Volland, vermögender Besitzer des Autoteilewerkes VD Electronics, vor seinem Laptop und arbeitet konzentriert. Seine Frau Clara befindet sich unter Deck. Wie jeden Mittwoch verbringt das Ehepaar auch diesen Tag auf hoher See. Plötzlich nimmt Clara ein lautes Rumpeln war. Dann dringen bedrohliche Stimmen zu ihr herunter. Der Yacht hat sich offensichtlich ein weiteres Boot genähert. Drei maskierte Per-sonen drohen Marc zu erschießen, sollte dieser nicht ihren Forderungen nach-kommen. Deutlich hört Clara noch, wie sie fünf Millionen Euro für seine Frei-lassung verlangen. Entsetzt greift sie zum Funkgerät und alarmiert die Küsten-wache.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen