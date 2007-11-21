Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Tödliche Botschaft

KultKrimiStaffel 11Folge 7vom 21.11.2007
Tödliche Botschaft

Tödliche BotschaftJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 7: Tödliche Botschaft

44 Min.Folge vom 21.11.2007Ab 12

Im Morgengrauen versperrt noch dichter Nebel die Sicht, als eine dringende Meldung die "Albatros II" erreicht. Auf hoher See ist eine Yacht ohne Positions-lichter gesichtet worden. Unverzüglich begibt sich die Crew zum genannten Seegebiet, um einem möglichen Unfall vorzubeugen. Als sie endlich über Fernglas einen Blick auf die "Junior II" werfen können, wird sofort klar, dass die Situation auf dem Boot ernster ist, als zunächst vermutet: Auf Deck ist nämlich ein menschlicher Körper zu erkennen, der regungslos auf den Planken liegt. Johann Brehme, den die Crew anhand seiner Papiere sofort identifizieren kann, wurde offenbar mit einem Schuss in die Brust ermordet.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen