Küstenwache
Folge 1: Nacht der Angst
Auf einer Patrouillenfahrt nördlich von Rügen sichtet die AlbatrosCrew einen verdächtigen Kutter. Thure Sander, der Ehlers als Kapitän vertritt, bittet Berg und Norge, mit dem Kontrollboot überzusetzen. Der Kutter wirkt verlassen, doch dann machen die beiden Küstenwachler eine schreckliche Entdeckung: Sie finden drei Leichen, viel Bargeld sowie eine Sporttasche voller Waffen und Sprengstoff. Alles deutet auf einen tödlichen Streit unter Waffenschmugglern hin, die sich gegenseitig erschossen haben. Plötzlich hören Berg und Norge Geräusche. Mit gezogenen Waffen durchsuchen sie das Schiff und stoßen in einer Kajüte auf eine verstörte, vor Angst und Unterkühlung zitternde Frau. Die drei Toten werden in Leichensäcken in den Ruderraum der Albatros II gebracht. Die junge Frau wird von Norge medizinisch versorgt. Da sie unter Schock steht und nur polnisch zu sprechen scheint, kann sie zunächst keine brauchbare Aussage über die Geschehnisse an Bord des Kutters machen. Als Norge kurz darauf im Ruderraum noch einmal einen der Toten untersucht, findet er einen neuen, unbenutzten Mp3Player. Plötzlich vernimmt er ein unheimliches Geräusch. Wie von Geisterhand öffnet sich hinter ihm der Reißverschluss von einem der Leichensäcke. Überrascht fährt er herum, wird jedoch im selben Augenblick von einem harten Schlag getroffen. Als Norge kurz darauf wieder zu sich kommt und Alarm schlägt, ist der Schock groß. Der falsche Tote, so viel haben Asmus und Gruber inzwischen aus der Einsatzzentrale übermittelt, ist der skrupellose ExSöldner Stefan Strassner. In diesem Moment muss er sich irgendwo auf dem KüstenwacheSchiff befinden nun bewaffnet mit Norges Dienstpistole und dem auf dem Kutter sichergestellten Sprengstoff. Ab sofort gilt allerhöchste Sicherheitsstufe an Bord. Sander gibt Anweisung, dass sich niemand mehr alleine bewegen darf, und teilt Trupps ein, die das Schiff durchkämmen sollen. Anna bekommt einen Beamten zu ihrem Schutz abgestellt.
