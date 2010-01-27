Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefährliche Liebschaft

Staffel 13Folge 14vom 27.01.2010
44 Min.Folge vom 27.01.2010Ab 12

Ein Kontrollboot der Küstenwache schießt über die Ostsee und nähert sich einer größeren Yacht. Zwei vermeintliche Beamte klettern an Bord, wo ihnen ein Bodyguard entgegen kommt. Die Männer erkundigen sich nach dem Bankierssohn Lukas Dietzmer. Sie hätten Informationen, nach denen eine Entführung Dietzmers geplant sei. Der Bodyguard weist den beiden Männern den Weg zu Dietzmers Kajüte, als plötzlich einer der Beamten seine Waffe zieht und den überraschten Mann kaltblütig nieder schießt. Schwer verletzt kann der Bodyguard die Küstenwache alarmieren. Als sie am Tatort eintrifft, sind die beiden Männer geflüchtet. In ihrer Gewalt haben sie Lukas Dietzmer. Kapitän Ehlers veranlasst sofort eine Fahndung. Kurze Zeit darauf geht bei Albert Dietzmer eine Lösegeldforderung über eine Million Euro ein. Der autoritäre Bankier ist bereit, das Geld zu zahlen, um seinen Sohn unverletzt aus der Gewalt der Entführer zu befreien. Zugleich beobachten die Küstenwachler, dass Dietzmer offensichtlich kein besonders herzliches Verhältnis zu seinem Sohn hat.

