Küstenwache
Folge 8: Endstation Hoffnung
An einem frühen Montagmorgen entdeckt die Crew der "Albatros II" auf ihrer Kontrollfahrt eine offenbar führerlos im Verkehrstrennungsgebiet treibende Yacht. Blutspuren an Deck lassen vermuten, dass an Bord ein dramatisches Ereignis statt gefunden hat. Sofort wird eine Suche nach dem Bootsführer Professor Dr. Rösner eingeleitet, die jedoch ohne Ergebnis bleibt; der Chefarzt der Neustädter Pädiatrie scheint spurlos verschwunden. Schon bald meldet sich ein Entführer bei Dr. Annika Landmark, der Tochter des Professors. Sie ist ebenfalls Kinderärztin und arbeitet auf der Station ihres Vaters, eines sehr autoritären und äußerst akribischen Mannes. Der Unbekannte droht, sie solle keine Polizei einschalten. Die Küstenwache-Crew unter Kapitän Ehlers reagiert unverzüglich, doch trotz modernster Technik gelingt es zunächst nicht, dem Versteck des Professors näher zu kommen. Akribisch wird ermittelt, welche Position die Yacht des Professors zum Entführungszeitpunkt hatte. Seltsamer-weise finden sich keine Zeugen, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben könnten. Zudem bleibt rätselhaft, warum die Gangster ausgerechnet Rösner als Opfer ausgewählt haben. Schließlich gelingt Unterbaur und Asmus der ent-scheidende Durchbruch: Sie lüften die Identität eines Entführers. In der Zwische-nzeit konnte Annika Landmark das Lösegeld organisieren. Gemeinsam mit Norge wartet sie auf weitere Anweisungen der Entführer. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse und Annika Landmark ist plötzlich verschwunden.
