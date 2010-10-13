Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

U 32 antwortet nicht

KultKrimiStaffel 14Folge 1vom 13.10.2010
U 32 antwortet nicht

Küstenwache

Folge 1: U 32 antwortet nicht

44 Min.Folge vom 13.10.2010Ab 12

Es ist ein ganz besonderer Moment für Kommandant Lars Winkler: Stolz begrüßt er seine Besatzung auf dem Marinestützpunkt Eckernförde zur bevorstehenden Testfahrt des U-Boots "U 32", ein Boot der neuesten U-Bootgeneration Klasse 212 A. Mit seinem auf der Welt einmaligen Hybridantrieb ist das U-Boot in der Lage, über mehrere Wochen hinweg zu tauchen, ohne auf Außenluftzufuhr angewiesen zu sein. Entwicklungsingenieurin Anke Drews wird einige Test durchführen, während ein Trupp von fünf Kampfschwimmern mit an Bord kommt, um einige Trainingstauchgänge zu absolvieren. "U 32" legt ab und verschwindet in der Ostsee. Kurze Zeit später erscheint Fregattenkapitän Baudisch in der Einsatzzentrale der "Küstenwache". Polizeirat Gruber kann kaum glauben, was er hört: Die "U 32" wurde gekidnapped - die Entführer verlangen 100 Millionen Euro.

