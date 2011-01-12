Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

Ein tödliches Spiel

Staffel 14Folge 14vom 12.01.2011
Ein tödliches Spiel

Küstenwache

Folge 14: Ein tödliches Spiel

44 Min.Folge vom 12.01.2011Ab 12

Eine luxuriöse Motoryacht ankert auf offener See. Unter Deck durchziehen Rauchschwaden die Kabine. Schummriges Licht beleuchtet vier Gestalten, die sich konzentriert gegenseitig belauern. Ihre Pokerrunde geht in die entscheidende Phase. Gastgeber Hannes Harms erhöht seinen Einsatz, schreibt eine SMS. Zur selben Zeit brütet Klaus Klemens über den Zahlen seiner kleinen Werft. Gemeinsam mit seiner Frau Christine versucht er, den Betrieb vor dem Konkurs zu retten. Einen dringenden Kundenbesuch vorgebend, macht sich Christine auf den Weg. Bei ihrem raschen Aufbruch vergisst sie jedoch ihr Handy. Klemens' Blick verfinstert sich, als er die letzte Nachricht liest. Sofort verlässt er das Büro. Kurze Zeit darauf legt er mit seinem Schlauchboot an Harms Yacht an. Als er Christine dort nicht findet, will er die Polizei rufen. Da trifft ihn ein Schlag und Klemens sinkt bewusstlos zu Boden.

