Küstenwache
Folge 19: Tödlicher Ausflug
Ausgelassene Partystimmung auf der Ostsee: Zusammen mit ihren Freunden und Vereinskollegen feiert die Rettungsschwimmerin Gesa Hufland auf einem gecharterten Traditionssegler ihren 25. Geburtstag. Es wird gelacht, getrunken und getanzt. Unter den Gästen sind auch Sascha Advani und Daniel Klein, ebenfalls Rettungsschwimmer, die offensichtlich beide ein Auge auf Gesa geworfen haben. Im Zuge einer kleinen Stichelei fordert Sascha seinen älteren Rivalen zu einem spontanen Wettschwimmen heraus. Als Daniel ablehnt, provoziert Sascha ihn weiter. Daniel wird wütend und stürzt sich auf Sascha, Gesa kann den Streit gerade noch schlichten. Einige Zeit später fällt auf, dass Daniel verschwunden ist. Aufregung macht sich breit. Ist er über Bord gegangen und ertrunken? Daniel, der Rettungsschwimmer? Die Idee scheint absurd. Doch plötzlich entdeckt Gesa zwischen den Wellen einen leblos treibenden Körper.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick