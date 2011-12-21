Küstenwache
Folge 12: Der Fluch von Vineta
Vineta, das Atlantis der Ostsee: Noch heute sollen auf dem Grund der Ostsee die Ruinen der einst reichsten und prächtigsten Stadt Europas stehen, die vor Jahrhunderten im Meer versunken ist. Auch der Meeresarchäologe Professor Jürgen Hansen glaubt fest an diese Legende. Als führender Wissenschaftler auf diesem Gebiet greift er nun nach den Sternen und kündigt vor versammelten Journalisten an, den endgültigen Beweis für die Existenz Vinetas zu liefern: Er wird die silberne Glocke der Stadt heben. Eine über Jahrhunderte währende Suche wäre somit beendet, ein ewiges Rätsel gelöst. Zusammen mit seiner Tochter Maike und seiner Frau Grit begibt sich Hansen sechs Wochen später auf den entscheidenden Tauchgang. Kurz vor dem spektakulären Fund kommt es jedoch zu einem jähen Ende des Unterfangens: Grit Hansen kommt beim Tauchen ums Leben.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick