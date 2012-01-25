Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

In mörderischer Absicht

KultKrimiStaffel 15Folge 17vom 25.01.2012
Folge 17: In mörderischer Absicht

44 Min.Folge vom 25.01.2012Ab 12

Während einer ruhigen Patrouillenfahrt wird die Crew der Küstenwache plötzlich von einem Notruf überrascht: Stefan Hirschberg wurde auf seiner Yacht überfallen und braucht dringend Hilfe. Ein ihm unbekannter Mann hatte ihn angegriffen und wollte ihn ganz offensichtlich ermorden. Natürlich hatte Hirschberg sich gewehrt und mit dem Angreifer gekämpft. Der Unbekannte ging dabei über Bord. Die Küstenwache versucht den Unbekannten zu finden, doch er bleibt verschwunden. Woher kam der Angreifer und warum wollte er Hirschberg, einen angesehenen und erfolgreichen Reeder in der Region, töten? Zurück in Neustadt stoßen die Beamten bei ihren Ermittlungen schnell auf eine erste Tatverdächtige: Judith Koch, Erbin und frühere Mitinhaberin der Koch-Reederei.

KultKrimi
