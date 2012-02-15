Küstenwache
Folge 20: Jenseits von Eden
Sonne, Wind, Ostsee, ein Glas Wein und gute Rockmusik - Hein Nordstern genießt seinen Ausflug aufs Wasser, bei dem er zwischen Konzerten und Studioaufnahmen, Autogrammterminen und anderen öffentlichen Auftritten perfekt entspannen kann. Der attraktive Vollblutmusiker ist ein Star unter den norddeutschen Schlagersängern, und seine Fangemeinde wächst stetig. Auf seiner Jacht jedoch sucht er die Ruhe. Plötzlich vernimmt Nordstern einen Schlag gegen sein Boot, kurz darauf bedroht ihn jemand mit einer Waffe. Auf der "Albatros II" wird der verzweifelte Notruf von Nordstern empfangen. Das Team um Kapitän Holger Ehlers ändert sofort seinen Kurs und setzt das Kontrollboot aus. Doch Ehlers und seine Bootsfrau Pia Cornelius finden den Sänger tot auf Deck liegen. Aus dem Innern der Jacht hallt eine CD mit einem seiner bekannten Lieder hinauf.
