Küstenwache
Folge 3: Eisige Stille
44 Min.Folge vom 19.10.2011Ab 12
In der Einsatzzentrale der Küstenwache sitzt Ben Asmus an seinem Computer und macht Überstunden. Plötzlich geht über Funk ein SOS-Notruf ein, gesendet von einem Schiff namens "Wetterfee". Asmus fragt nach den genauen Koordinaten, doch da reißt der Funkkontakt ab. Eine Suchaktion wird sofort eingeleitet, doch das Schiff wird nicht gefunden. Stattdessen wird am nächsten Morgen 14 Meilen vor der Küste die Leiche einer jungen Frau aus der Ostsee gezogen. Äußere Verletzungen deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Kapitän Ehlers und sein Team halten einen Zusammenhang zwischen der toten Frau und dem nächtlichen SOS-Ruf durchaus für möglich.
Weitere Folgen in Staffel 15
Genre:Krimi-Drama
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises