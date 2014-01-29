Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache
Staffel 16Folge 19vom 29.01.2014
44 Min.Folge vom 29.01.2014Ab 12

Verärgert löst die 17-jährige Lisa Dittmer die Leinen ihres Segelboots und stößt sich vom Steg ab. Ihr Vater kommt zu spät, um Lisa zurück zu halten. Kurz zuvor hatte er ihr von seiner bevorstehenden Scheidung erzählt. Nun ist Lisa total aufgewühlt und segelt alleine auf die offene See hinaus. Kurze Zeit später bergen Kapitän Holger Ehlers und Wachhabende Saskia Berg einen Toten aus der Ostsee. Zufälligerweise erkennt Berg den Mann: Es handelt sich um Bernd Tiede, den Besitzer eines Fischrestaurants in Neustadt. Wie sich heraus stellt, wurde Tiede erschossen. Das Team der Küstenwache versucht, die letzten Stunden vor seinem Tod zu rekonstruieren und befragt dazu Tiedes Frau Nadja und Sven Runge, den Koch des Restaurants.

