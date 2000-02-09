Küstenwache
Folge 6: Stunden des Schicksals
Der Tod von Britta Larsen hat die Crew der "Albatros" in einen Schockzustand versetzt. Kapitän Ehlers macht sich Vorwürfe, weil er Britta auf den gefährlichen Undercover-Einsatz mitgenommen hat, bei dem sie erschossen wurde. Doch für Einsatzleiter Gruber geht das Leben weiter. Er hat bereits einen neuen Wachoffizier rekrutiert und überrascht Ehlers mit der Ankündigung, dass Britta sich in ihrem Testament eine Seebestattung gewünscht hat. Während Ehlers die "Albatros" auf Vordermann bringen lässt, verabschieden sich Jens und Kati Käutner in Warnemünde von Hafenmeister Helmer Jensen. Sie sind frisch verheiratet und wollen in ihren Flitterwochen nach Finnland segeln. Am nächsten Morgen trifft Britta Larsens Familie am Anlegesteg der "Albatros" ein. Zusammen mit Gruber und dem neuen wachhabenden Offizier, Heike Schenk, fahren Ehlers und seine Crew vor die Insel Rügen, um die Seebestattung vorzunehmen.
