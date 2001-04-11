Küstenwache
Folge 1: Zwischen den Fronten
Als Beate Jansen ihren achtjährigen Sohn morgens in die Schule bringen will, muss sie feststellen, dass Daniel verschwunden ist. Ihre Angst wächst, denn am Steg der Familie fehlt das Ruderboot: Allem Anschein nach ist der Junge alleine auf die Ostsee hinausgerudert. Zudem droht schlechtes Wetter. Beate Jansen bleibt nur eine Möglichkeit - sie alarmiert die Küstenwache. Zusammen mit ihrem neuen Lebenspartner, dem Anwalt Oliver Siegemann, sucht die besorgte Mutter die Einsatzzentrale auf. Gemeinsam mit den neuen Kollegen, der Bootsfrau Julia Sandhoff und dem Funker Erik Lorenzen, brechen Kapitän Ehlers und seine Crew auf. Wahrscheinlich ist Daniel auf dem Weg zu seinem Vater, der von der Familie getrennt lebt. Joachim Jansen arbeitet auf einer der Bohrinseln im Schwedeneck, die demnächst abgebaut werden sollen. Per Funk spricht Ehlers mit Jansen, doch bei diesem ist das Kind niemals eingetroffen. Die Suche wird zum Wettlauf gegen die Zeit, als die 'Albatros', unterstützt von einem Hubschrauber, schließlich auf das leere Boot stößt. Obwohl die Überlebenschancen von Daniel von Stunde zu Stunde abnehmen, will die Mannschaft noch nicht alle Hoffnungen aufgeben.
