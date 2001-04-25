In den Tiefen des MeeresJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 3: In den Tiefen des Meeres
Wassereinbruch! Der Frachter 'Aquarius', beladen mit Palmöl, befindet sich nachts auf hoher See, als der Maschinenraum voll Wasser läuft. Kapitän Küven und seinem Wachoffizier Kaminski gelingt es nicht mehr, das Schiff zu retten und in letzter Minute besteigen sie mit der Mannschaft ein Rettungsboot. Als die 'Albatros' die Schiffbrüchigen birgt, wundert sich Kapitän Ehlers, dass der auffallend angetrunkene Küven weder sein Logbuch noch die Frachtpapiere aus dem untergehenden Schiff hat mitnehmen können. Inzwischen ist der junge Sven mit seiner Freundin Jenny auf einem Katamaran in See gestochen. Doch die romantische Fahrt der beiden endet anders als geplant: Nachdem sie schwimmen waren, wird Jenny plötzlich schlecht. Sven verständigt die Küstenwache. Als die Crew bei den Jugendlichen eintrifft, hat sich Jennys Zustand bereits dramatisch verschlechtert. Kurze Zeit später stirbt sie im Krankenhaus - wie sich herausstellt an einem hochgefährlichen Gift, das sie im Wasser aufgenommen haben muss.
