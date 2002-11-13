Küstenwache
Folge 7: Kampf in der Tiefe
Auf einer Patrouillenfahrt der "Albatros" erreicht Kapitän Ehlers und seine Crew ein verzweifelter Notruf: Bei einem Übungstauchgang hat ein junger Apnoetaucher einen lebensgefährlichen Unfall erlitten. Die Küstenwache nimmt den bewusstlosen Phil Sandos und seinen Freund Luc Travanier an Bord. Die beiden jungen Extrem-Sportler bereiteten sich gerade auf die Ostseemeisterschaft im Freitauchen vor, die vor Neustadt stattfinden soll. Besonders betroffen ist Funker Jan Kamp, der Phil von früheren gemeinsamen Tauchgängen kennt. Ihm ist klar, dass der routinierte Phil nicht aus eigenem Verschulden verunglückt sein kann. Sein erster Verdacht bestätigt sich, als er und Unterbaur feststellen, dass der Tauchcomputer von Phil manipuliert worden ist und dadurch die falsche Tiefe anzeigte. Während der junge Taucher immer noch im Koma liegt und um sein Leben kämpft, nimmt Kamp mit dessen Clique Kontakt auf. Unter den Tauchern gibt es mehr als einen, der dem amtierenden Weltmeister Phil den Erfolg missgönnt, darunter insbesondere der ehrgeizige Ken. Als Phil stirbt, trifft Kamp einen Entschluss: Er muss den Tod seines Freundes unter allen Umständen aufdecken. Gegen den Willen von Kapitän Ehlers will er untrainiert an der Meisterschaft teilnehmen.
