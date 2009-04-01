Küstenwache
Folge 23: Duell ohne Gnade
Eine einsam auf See treibende Motorjacht weckt das Interesse der Küstenwachen-Crew. Niemand scheint mehr an Bord zu sein, doch es ist offensichtlich, dass noch vor kurzem Personen auf der Jacht gewesen waren. Doch die Polizisten sind vorsichtig und sichern sich bei ihrer Durchsuchung gegenseitig ab. Blitzschnell stößt Kapitän Ehlers die Tür zur Schlafkabine auf und macht einen grausigen Fund: Vor ihm liegt der leblose Körper eines jungen Mannes. Der Tote heißt Leif Thorwesten und hatte den Hafen am Abend zuvor mit der Jacht seines Vaters verlassen. Offenbar war er in den späten Stunden nicht allein an Bord. Die Küstenwache beginnt ihre Ermittlungen in dem Segelclub, wo Leif Mitglied war und einen Großteil seiner Freizeit verbrachte. Denn er galt als Ausnahme-Segeltalent, und ihm stand eine große Karriere bevor. Deswegen, so finden die Ermittler heraus, wäre der Sieg beim bevorstehenden Rennen für Leif sehr wichtig gewesen, denn ein hohes Preisgeld hätte ihm die Teilnahme an internationalen Regatten gesichert. Doch Leif hatte in Sven Jonsson einen harten Konkurrenten. Auch Sven trainiert im Club. Leifs jüngerer Bruder Ole war sein Co Segler. Nun möchte Ole erst recht das Rennen gegen Sven gewinnen. Die Verflechtungen innerhalb des Clubs lassen Ehlers eine ungewöhnliche Entscheidung treffen: Ben Asmus soll als Segelschüler undercover im Club ermitteln.
