KultKrimiStaffel 14Folge 22vom 09.03.2011
Folge 22: Eiskalte Engel

44 Min.Folge vom 09.03.2011Ab 12

Zur Freude von Saskia Berg übernimmt Kapitän Thure Sander in Stellvertretung das Kommando an Bord der "Albatros II". Doch der Zeitpunkt ist nicht wirklich günstig, denn an diesem Wochenende feiert eine gute Freundin von Berg ihren Junggesellinnenabschied mit einem gemeinsamen Bootsturn auf der Ostsee. Frederike Willing hat ihre besten Freundinnen um sich geschart. Neben Saskia sorgt vor allem die temperamentvolle Esther Peerenboom für ausgelassene Stimmung an Bord. Sie ist es auch, die eine ganz besondere Überraschung vorbereitet hat. Marcel Vago, der vermeintliche Servicemann, entpuppt sich als ausgebildeter Masseur mit begnadeten Händen. Berg und er werfen sich nicht nur einmal einen Blick zu. Am nächsten Morgen betritt Esther die Kabine ihrer Freundin von der Bundespolizei. Entsetzt sieht sie eine aufgelöste Saskia, die sich verzweifelt ihre blutverschmierten Hände wäscht. Von Marcel Vago fehlt jede Spur.

