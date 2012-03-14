Küstenwache
Folge 24: Spiel mit der Angst
44 Min.Folge vom 14.03.2012Ab 12
Katharina Höppner, Ehefrau und Mutter einer jugendlichen Tochter, wird auf der Familienyacht ermordet. Schon die ersten Ermittlungen der Küstenwache treffen auf eine ungute Melange aus Gier, Verzweiflung und Rachegedanken: Katharinas Ehemann Stefan Höppner vertreibt zusammen mit seinem Partner Martin Weißmüller Geldanlagen. Anlagen, deren Wert sich manchmal auch gegen Null entwickeln. Ein Kunde Höppners hat dabei viel Geld verloren und ruft im Internet zum Mord an ihm auf. Ist Katharina Höppner Opfer dieses Anlegers geworden? Weil dieser meinte, an Bord der Yacht sei der ihm verhasste Stefan?
Küstenwache
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1997 ZDF Enterprises