Küstenwache
Folge 24: Riskanter Besuch
Eine besonderer Tag für die Besatzung der "Albatros II": Nach umfangreichen Wartungsarbeiten in der Werft steht die erste Patrouillenfahrt mit dem komplett überholten Einsatzschiff an. Kapitän Thure Sander ist etwas nervös, denn gleich drei Gäste fahren mit. Zum einen Mareike Belt, eine Computerspezialistin, die das neue Wartungs- und Frühwarnsystem für die "Albatros II" entwickelt hat und nun den ersten Testlauf begleitet. Zum anderen Henning Klatt, Mareikes ehemaliger Chef, der schon seit Jahren für die Elektronik an Bord zuständig ist und die Testfahrt beobachten soll. Doch Magenschmerzen bereitet Sander die Anwesenheit von Polizeirat Carsten Pietsch. Wie man hört, will die vorgesetzte Bundesbehörde die Effizienz der Einsatzkräfte auf See überprüfen. Plant Pietsch, das Team auseinanderzureißen und die Anzahl der Besatzungsmitglieder zu verkleinern?
