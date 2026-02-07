Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kultfigur Kasperl - König der Narren

Kultfigur Kasperl - König der Narren

ORF2Staffel 1Folge 1vom 07.02.2026
Kultfigur Kasperl - König der Narren

Kultfigur Kasperl - König der NarrenJetzt kostenlos streamen

Kultfigur Kasperl - König der Narren

Folge 1: Kultfigur Kasperl - König der Narren

52 Min.Folge vom 07.02.2026

"Kinder, seid ihr alle da?" Der Kasperl gehört zu Wien wie kaum eine andere Figur. Als André Heller 2018 die legendäre Kasperl-Bühne der Wiener Urania vor der Schließung rettete, war der Fortbestand der Kultpuppen gesichert. Regisseur Christian Hager begibt sich in seiner Doku auf die Spur der Ursprünge des Kasperl und zeigt, wie aus dem Narren der Commedia dell’arte eine Figur wurde, die über Jahrhunderte hinweg Kultur, Politik und Zeitgeschichte widerspiegelt. Bildquelle: ORF/EPO-Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kultfigur Kasperl - König der Narren
ORF2
Kultfigur Kasperl - König der Narren

Kultfigur Kasperl - König der Narren

Alle 1 Staffeln und Folgen