Kultur Heute vom 22.10.2025
Kultur Heute
Folge 460: Kultur Heute vom 22.10.2025
26 Min.Folge vom 22.10.2025
Viennale: Binoche zeigte Regiearbeit im Gartenbaukino | Louvre nach Juwelendiebstahl wieder geöffnet | Autorin Othmann verarbeitet Syrien-Reise literarisch | Stipsits präsentiert neuen "Stinatz"-Krimiverfilmung | "Universum History" dreht im Schloss Horn | Kabarettistin Marold feiert Premiere in Wien | Eva Maria Marold über Musik und Humor | Kulturmeldungen | Kulturtipps | Aufsehen um neue Inszenierung von "Theatermacher"
Kultur Heute
