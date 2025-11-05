Kultur Heute vom 05.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Kultur Heute
Folge 470: Kultur Heute vom 05.11.2025
25 Min.Folge vom 05.11.2025
Musiker, Songwriter und Austropop-Poet Fuzzman bringt neue Songs mit voll Ironie, Melancholie und feinem Humor. Ein Gespräch über Kreativität, Krisen und das Glück, Musik zu machen. Neben seiner Arbeit als Musiker produziert Zamernik österreichische und internationale Künstler in seinem Studio Fuzzroom in Wien. Das sind unter anderem Voodoo Jürgens oder die Band Kreisky.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kultur Heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 3