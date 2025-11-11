Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kultur Heute

Kultur Heute vom 11.11.2025

ORF IIIStaffel 1Folge 474vom 11.11.2025
Kultur Heute vom 11.11.2025

Kultur Heute vom 11.11.2025Jetzt kostenlos streamen

Kultur Heute

Folge 474: Kultur Heute vom 11.11.2025

28 Min.Folge vom 11.11.2025

Ein Klassiker kehrt zurück: Single Bells feiert als Theaterstück Premiere. Kristina Sprenger, Julia Jelinek und Gregor Seberg sind zu Gast im Studio. Kunstsammler Werner Trenker ist zu Gast im Studio. Es geht um die Debatte rund um Werke von Arnulf Rainer, die im Wiener Stephansdom präsentiert werden. Ein Rechtsexperte sorgt für klare Sicht in rechtlichen Belangen zum Thema Kunst. Auch heute wird ein Portrait einer der Nominierten zum ORF III Nestroy Publikumspreis gezeigt: Schauspieler Sebastian Pass.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kultur Heute
ORF III
Kultur Heute

Kultur Heute

Alle 1 Staffeln und Folgen