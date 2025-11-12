Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kultur Heute

Kultur Heute vom 12.11.2025

ORF IIIStaffel 1Folge 475vom 12.11.2025
Kultur Heute vom 12.11.2025

Kultur Heute vom 12.11.2025Jetzt kostenlos streamen

Kultur Heute

Folge 475: Kultur Heute vom 12.11.2025

26 Min.Folge vom 12.11.2025

Florian Scheuba ist Studiogast mit seinem brandneuen Kabarettprogramm "Schönen Guten Abend". Politisch, klug und gewohnt scharfzüngig nimmt er die gesellschaftlichen Absurditäten aufs Korn und erzählt, warum Humor manchmal die ehrlichste Form der Kritik ist. Der seit August vorbestrafte Florian Scheuba nimmt sich bestimmt wieder kein Blatt vor den Mund. Heute zeigen wir wieder ein Portrait einer der Nominierten zum ORF III Nestroy Publikumspreis: Tänzerin Susanne Kirchbauer

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kultur Heute
ORF III
Kultur Heute

Kultur Heute

Alle 1 Staffeln und Folgen