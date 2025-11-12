Kultur Heute vom 12.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Kultur Heute
Folge 475: Kultur Heute vom 12.11.2025
26 Min.Folge vom 12.11.2025
Florian Scheuba ist Studiogast mit seinem brandneuen Kabarettprogramm "Schönen Guten Abend". Politisch, klug und gewohnt scharfzüngig nimmt er die gesellschaftlichen Absurditäten aufs Korn und erzählt, warum Humor manchmal die ehrlichste Form der Kritik ist. Der seit August vorbestrafte Florian Scheuba nimmt sich bestimmt wieder kein Blatt vor den Mund. Heute zeigen wir wieder ein Portrait einer der Nominierten zum ORF III Nestroy Publikumspreis: Tänzerin Susanne Kirchbauer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kultur Heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 3