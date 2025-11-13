Kultur Heute vom 13.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Kultur Heute
Folge 476: Kultur Heute vom 13.11.2025
26 Min.Folge vom 13.11.2025
Trompeter und Ausnahmemusiker Thomas Gansch feiert seinen 50er. Zwischen Jazz, Volksmusik und Schlager findet er stets den richtigen Ton. Im Studio spricht er über musikalische Freiheit, Blasmusik mit Augenzwinkern. "Kultur heute" zeigt zudem ein Portrait des Schauspieler Josef Lorenz, der nominiert ist für den ORF III Nestroy Publikumspreis.
