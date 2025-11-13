Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kultur Heute

Kultur Heute vom 13.11.2025

ORF IIIStaffel 1Folge 476vom 13.11.2025
Kultur Heute vom 13.11.2025

Kultur Heute vom 13.11.2025Jetzt kostenlos streamen

Kultur Heute

Folge 476: Kultur Heute vom 13.11.2025

26 Min.Folge vom 13.11.2025

Trompeter und Ausnahmemusiker Thomas Gansch feiert seinen 50er. Zwischen Jazz, Volksmusik und Schlager findet er stets den richtigen Ton. Im Studio spricht er über musikalische Freiheit, Blasmusik mit Augenzwinkern. "Kultur heute" zeigt zudem ein Portrait des Schauspieler Josef Lorenz, der nominiert ist für den ORF III Nestroy Publikumspreis.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kultur Heute
ORF III
Kultur Heute

Kultur Heute

Alle 1 Staffeln und Folgen