Kultur Heute vom 21.11.2025

ORF IIIStaffel 1Folge 482vom 21.11.2025
Folge 482: Kultur Heute vom 21.11.2025

27 Min.Folge vom 21.11.2025

Kinostart für zweiten Teil von "Wicked" | "Ein Sommernachtstraum" feierte gelungene Premiere | Sichrovskys Foyer: "Ein Sommernachtstraum" | Jetzt abstimmen für den "Nestroy Preis" | Michael Buchinger: Vom YouTuber zum Krimi-Autor | Autor Buchinger: "Habe versucht mit der Zeit zu gehen" | Meldungen | Tribute-Tour anlässlich 40 Jahre "Rock Me Amadeus" | Leica des Papstes wird versteigert | Kulturtipps | Vorschau auf "matinee am Sonntag" | Hernnbaumgarten: Wo Kreativität daheim ist

