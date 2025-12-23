Kultur Heute vom 23.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 503: Kultur Heute vom 23.12.2025
Kultur Heute zeigt in zwei Rückblicksendungen, wie facettenreich das Kulturjahr 2025 war. Es startet mit einem wegweisenden Neujahrskonzert, einem Opernball im Zeichen des Strauss-Jubiläums und einem kulturpolitischen Neustart unter Andreas Babler. Diagonale, Bachmannpreis, Donauinselfest und ein viel diskutierter Festwochen-Frühling setzen weitere Akzente, während ein österreichischer ESC-Sieg für internationale Aufmerksamkeit sorgt. Die Theaterszene zeigt sich im Frühjahr besonders kraftvoll mit voll besetzten Häusern, starken Regiehandschriften und Produktionen, die Publikum wie Kritik gleichermaßen beschäftigten. In der zweiten Jahreshälfte bestimmten Preise, Personalien und Festspiele den Ton. Ein Jahr also, das kraftvoll begann, kontrovers weiterging und am Ende vor allem eines zeigte: Österreichs Kulturszene bleibt lebendig, überraschend und bemerkenswert widerstandsfähig.
