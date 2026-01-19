Kultur Heute vom 19.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Kultur Heute
Folge 512: Kultur Heute vom 19.01.2026
28 Min.Folge vom 19.01.2026
Plácido Domingo mit 85 ungebrochen gefragt | Opernball 2026 im Broadway-Glanz | Ballsaison als Wirtschaftsmotor | Vandalismus in Kirchen der Pfarre Steyr | Wiedersehen mit "Indien“ im Wiener Stadtsaal | Facebook-Debatten als Theaterstoff | Dantes "Göttliche Komödie“ als Ballett-Erlebnis in Graz | Kulturmeldungen | U-Bahn-Porträts gegen den Blick aufs Handy | Auszeichnung für österreichische Musikerin in den USA | Renée Sunbird über ihren Emmy-Erfolg in den USA | Kulturtipps
