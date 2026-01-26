Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 517vom 26.01.2026
28 Min.Folge vom 26.01.2026

Operette "Benamor" erstmals in Österreich | Sichrovskys Foyer: "Benamor" | Mozarthaus lädt zu Geburtstagsfest | Salzburg: Neuinszenierte "Zauberflöte" feiert Premiere | "Rosenkavalier" kehrt an die Wiener Volksoper zurück | Dirigent Alexander Joel: "Ein großer Moment für mich" | Kulturmeldungen | Das war der Ball der Wiener Philharmoniker | FM4 feierte 31. Geburtstag | Enormer Andrang bei Eis-Disco in Neusiedl | Kulturtipps

