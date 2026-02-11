Kultur Heute Spezial: Aus der Wiener Staatsoper vom 11.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Kultur Heute
Folge 529: Kultur Heute Spezial: Aus der Wiener Staatsoper vom 11.02.2026
29 Min.Folge vom 11.02.2026
"Kultur heute" meldet sich in der Opernballwoche mit allen Informationen rund um den Opernball. Mit exklusiven Einblicken, Interviews und Hintergrundinformationen sind Ani Gülgün Mayr und Patrick Zwerger-Holder vor Ort, um die Zuseherinnen und Zuseher mit allem rund um den glamourösen Fixpunkt des Wiener Kulturkalenders zu versorgen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kultur Heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 3