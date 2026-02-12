Kultur Heute Spezial: Aus der Wiener Staatsoper vom 12.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Kultur Heute
Folge 530: Kultur Heute Spezial: Aus der Wiener Staatsoper vom 12.02.2026
24 Min.Folge vom 12.02.2026
"Kultur heute" meldet sich in der Opernballwoche mit allen Informationen rund um den Opernball. Mit exklusiven Einblicken, Interviews und Hintergrundinformationen sind Ani Gülgün Mayr und Patrick Zwerger-Holder live vor Ort, um die ZuseherInnen mit allem rund um den glamourösen Fixpunkt des Wiener Kulturkalenders zu versorgen.
