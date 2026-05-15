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Kultur Heute Spezial: Wir sind Song Contest vom 15.05.2026

ORF IIIStaffel 1Folge 589vom 15.05.2026
Kultur Heute Spezial: Wir sind Song Contest vom 15.05.2026

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Folge 589: Kultur Heute Spezial: Wir sind Song Contest vom 15.05.2026

28 Min.Folge vom 15.05.2026

Nachruf auf Performancekünstlerin Valie Export | Favoriten setzten sich im ESC-Semifinale durch | ESC-Produzent: "Alle Kraftreserven mobilisieren" | Kulturmeldungen des Tages | Thailand organisiert Show zum ESC | Das macht ein Lied zum Ohrwurm | Die Politik beeinflusste das Wettsingen schon öfters | So wappnet sich der ESC gegen Anschläge | Die Polizei kooperiert für ESC-Schutz international

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