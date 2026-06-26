Kultur Heute Spezial: Zum Bachmannpreis vom 26.06.2026Jetzt kostenlos streamen
Kultur Heute
Folge 617: Kultur Heute Spezial: Zum Bachmannpreis vom 26.06.2026
28 Min.Folge vom 26.06.2026
Körper als Bühne gesellschaftlicher Konflikte | Lena Schättle: "Dinge zeigen, wie sie passieren" | Österreich-Kandidaten Popp und Szalay rückten in den Fokus | Kastberger: "Vermehrte Ich-Texte verlangen behutsameres Vorgehen" | Aktuelle Kulturmeldungen | Sichrovsky: Schrefels Beitrag "brennt unter der Oberfläche" | Wissen, Emotion und Humor: Vielfalt für junge Leserinnen und Leser
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