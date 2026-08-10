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Kultur Heute vom 10.08.2026

ORF IIIStaffel 1Folge 648vom 10.08.2026
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Folge 648: Kultur Heute vom 10.08.2026

27 Min.Folge vom 10.08.2026

"Stars in Gars" verbindet Oper und Austropop | Schauspielerin Vera Borek mit 85 Jahren gestorben | Fast entsorgter Hagedorn-Nachlass erstmals in Europa | "Nightborn": Dunkle Seiten der Mutterschaft | Petra Hartlieb verbindet Politik und Krimi | Innsbrucker Festwochen mit Barock-Oper eröffnet | "Horrible Habsburger!" mit schwarzem Humor | Kulturmeldungen | Kulturtipps | Rekord bei Festspielnächten zum 25-Jahr-Jubiläum | 95 Jahre und den Festspielen treu | "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" als Musical

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