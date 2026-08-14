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Kultur Heute

Kultur Heute vom 14.08.2026

ORF IIIStaffel 1Folge 652vom 14.08.2026
Kultur Heute vom 14.08.2026

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Folge 652: Kultur Heute vom 14.08.2026

27 Min.Folge vom 14.08.2026

Eva Menasses "Alleinruhelage" thematisiert Wendezeit | Mit "Tod"-Darsteller Dos-Reis durch die Nacht | "Steckerlfischfiasko"-Crew kommentiert ihren Film | Blick auf Leben und Werk von Bertold Brecht | Sichrovsky (ORF): "Dezidiert linker Blick auf die Welt" Brechts | Kulturmeldungen des Tages | Wienerin betreibt Kunsthandwerk Sesselbespannung | Beutler und Lorenz treten beim Attergauer Kultursommer auf | Kulturtipps

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