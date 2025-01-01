Kulturhauptstädte Europas
Folge 1: Pilsen
In Pilsen scheint sich seit 2015 vieles getan zu haben. Wir begleiten Bara zu Gesprächen mit Persönlichkeiten wie Kulturstadtrat Martin Baxa, Theaterdirektor Martin Otava, Marionettenkünstler Ivan Nesveda, einer Live-Session mit der eigenwilligen Rapperin Bio Masha und lassen uns von Koch Tomás Popp traditionelle Speisen beim Kochen am Dach servieren. Mirka Reifová führt uns durch das Depo2015, ein ehemalig leerstehendes Industriegebäude, das seit dem Kulturhauptstadtjahr zu einem lebendigen kulturellen Ort geworden ist. Eine private Führung von Daniel Spale durch die Pilsener Brauerei darf natürlich auch nicht fehlen. Ebenso zeigt uns Eva Stixová einen Ort, der mit alten Traditionen verbunden ist: die alte Synagoge in Pilsen, die als größte in Böhmen an die jüdische Gemeinde der Stadt erinnert. Aus den Gesprächen und der Erkundungstour durch die Stadt wird schnell klar: Pilsen lebt und konnte viel Energie aus dem Jahr der Ehrung zur Kulturhauptstadt mitnehmen. Neben den lokalen Persönlichkeiten kommen EU-Experten wie die ehemalige EU-Politikerin & Schauspielerin Mercedes Echerer, der Kulturpolitiker Peter Marboe und "Kulturhauptstadt 2024"-Mitbegründerin & Architektin Elisabeth Leitner zu Wort. Künstler und Journalisten wie die Philosophin & interkulturelle Pädagogin Amani Abuzahra, die Musikerin Clara Luzia, und Chefkurator des jüdischen Museums Werner Hanak-Lettner bereichern die Dokumentation mit ihrem Wissen über Geschichte und Kultur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick