ORF2Staffel 1Folge 2vom 23.02.2026
53 Min.Folge vom 23.02.2026

Mit ihrem enormen Widerstandswillen gegen den russischen Angriffskrieg hat die Ukraine die Welt überrascht. Dabei kommen Kunst und Kultur eine besondere Bedeutung zu. Denn der Krieg wird auch geführt als Krieg der Narrative und der Informationen. Dabei ist sowohl das ukrainische Nationalgefühl als auch die Kunst stärker geworden, je länger der Krieg dauert. Regisseur Philipp Kohlhöfer begleitet in der Dokumentation "Kulturkrieg - Kunst als Waffe" ukrainische Künstlerinnen und Künstler vom Konzertsaal an die Front, vom Bunker ins Atelier und zeichnet ein eindrucksvolles Bild ihrer Kämpfe für ihre Kultur und ihr Überleben als Staat. Im Film treten u.a. die Band BoomBox um Sänger Andriy Khlyvnyuk und sowie Antytila mit Frontmann Taras Topolia auf. Auch First Lady Olena Selenska spricht über die Rolle der ukrainischen Kultur in diesem Krieg. Bildquelle: ORF/BROADVIEW TV/SPACE Productions/Alex Lamakh

ORF2
