kulturMontag

kulturMONTAG vom 10.11.2025

ORF2Staffel 1Folge 103vom 10.11.2025
kulturMONTAG vom 10.11.2025

kulturMONTAG vom 10.11.2025Jetzt kostenlos streamen

kulturMontag

Folge 103: kulturMONTAG vom 10.11.2025

94 Min.Folge vom 10.11.2025

Sensationsfund: Habsburgs verschollene Schätze | Historikerin: "Vermögenswert wurde von Republik übernommen" | Keine Zukunftsmusik: Killt KI die Musikbranche? | Weltklasse aus Georgien: Pianistin Khatia Buniatishvili im Porträt | Florian Scheubas neues Programm | Ein literarisches Match: Wer gewinnt den Österreichischen Buchpreis? | Dimitré Dinev gewinnt den Österreichischen Buchpreis | Klang und Farbe - Die Neuerfindung von Parov Stelar

