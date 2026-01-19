kulturMONTAG vom 19.01.2026Jetzt kostenlos streamen
kulturMontag
Folge 109: kulturMONTAG vom 19.01.2026
95 Min.Folge vom 19.01.2026
Grenzüberschreitungen: Ein Jahr Donald Trump | Lebensbilanz: Autor Julian Barnes veröffentlicht „Abschied(e)“ | Abschied von Modeikone Valentino | Zukunftmusik: Kulturelle Teilhabe an Österreichs Volksschulen | Dauerbrenner Villazóns „Zauberflöte“ bei der Mozartwoche | Villazón über Mozart-Jubiläen, Klangkunst und Kohle | Schwermütiger: Oliver Welter & seine Naked Lunch on Tour | Petro-Melancholie: Das Erdölzeitalter im Spiegel der Kunst
