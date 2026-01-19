Zum Inhalt springenBarrierefrei
kulturMONTAG vom 19.01.2026

ORF2Staffel 1Folge 109vom 19.01.2026
Folge 109: kulturMONTAG vom 19.01.2026

95 Min.Folge vom 19.01.2026

Grenzüberschreitungen: Ein Jahr Donald Trump | Lebensbilanz: Autor Julian Barnes veröffentlicht „Abschied(e)“ | Abschied von Modeikone Valentino | Zukunftmusik: Kulturelle Teilhabe an Österreichs Volksschulen | Dauerbrenner Villazóns „Zauberflöte“ bei der Mozartwoche | Villazón über Mozart-Jubiläen, Klangkunst und Kohle | Schwermütiger: Oliver Welter & seine Naked Lunch on Tour | Petro-Melancholie: Das Erdölzeitalter im Spiegel der Kunst

